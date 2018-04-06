Quick Sigorta Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Yaşar Atandı

Quick Sigorta Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Yaşar atandı.



Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, sigorta şirketinin kuruluşundan bu yana MAHER Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev alan Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Ahmet Yaşar'ın sektörün yakından tanıdığı çok deneyimli bir isim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahmet Yaşar, uzun yıllar sektörde en alt kademeden genel müdürlük pozisyonuna kadar görev yapmış oldukça tecrübeli bir isim. Bugün Quick Sigorta için önemli bir tarih. Tam bir yıl önce bugün ruhsatımızı alarak faaliyete başlamıştık. Böylesi bir tarihte Ahmet Yaşar'ın genel müdürlüğünü açıklamak benim için ayrı bir mutluluk. Geride bıraktığımız yıl içinde önemli başarılara imza attık. Bu başarıların Ahmet Yaşar'ın genel müdürlüğü ile birlikte daha da ileriye taşınacağından şüphem yok."

Ankara Atatürk Lisesi ve Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü mezunu olan Ahmet Yaşar, sigortacılıkta yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.