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Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ve uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma eski takımı Porto'ya dönebileceğini söyledi.

26.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:09

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto'ya geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Porto'nun kendisi için yerinin farklı olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Porto'da idmana çıktığım ilk günden bu yana, kulüple adım hep yan yana geliyor. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor. Sergio Conceiçao, Porto için harika bir teknik adam. Çok iyi işler yaptı, kupalar kazandı. Kazanmak isteyen her oyuncu, onunla çalışmak ister" dedi.

"PORTO'YA OLAN AŞKIMI HERKES BİLİYOR"

Futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğünü söyleyen yıldız isim, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu" diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Pepe ile ilgili de görüşleri sorulan Quaresma, "Pepe kendini kanıtlamış, müthiş bir oyuncu. Oynadığı her yerde kazandı, geçmişi çok sağlam. Onu kaybeden her takım, eksikliğini hissedecektir" cevabını verdi.

Quaresma'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
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