Quantum, Gümüşlükspor'a sponsor oldu

26.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58

Quantum, ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor'a sponsor oldu.



Türkiye'de saat sektörünün önemli firmalarından Arıkan Saat'in sahibi olduğu Quantum, oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Muğla Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor'a sponsor oldu. 2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşmasının imzalandığı törene Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, Gümüşlükspor Onursal Başkanı Nejat İşler ile sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.



"Neşeli ve temiz bir oyun felsefesiyle başka bir futbol mümkün"



'Bir İhtimali Daha Olanların Takımı' konseptiyle düzenlenen imza töreninde konuşan Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, "Türk futbolunun gelişimine destek olmak, elimizi taşın altına koymak için yola çıkıyoruz. Gümüşlükspor'un, Gümüşlük ve çevresindeki gençlerin spor eğitimi alması için nasıl bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bunu yaparken de gençlere fırsat eşitliği oluşturmayı önemli buluyor, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun gelişmesinin her bireye fırsat eşitliği sağlamaktan ve altyapıların güçlendirilmesinden geçtiğinin altını çizen Serdar Arıkan sözlerini şöyle devam etti: "Altyapısında yetiştirdiği, insani değerleri önceliklendiren oyuncularla 'neşeli ve temiz bir oyun' felsefesiyle maçlara çıkan bir takımın taraftarlarının gururlu anlarına şahit olmaktan daha büyük bir an olabilir mi? İnanıyoruz ki: Başka bir futbol mümkün! El birliği ile tüm hedefleri birlikte başaracağız!"



"Gümüşlükspor, spor sevdalısı bir kulüp"



Sponsorlukla ilgili düşüncelerini aktaran Oyuncu Nejat İşler ise "Türkiye'de amatör kulüplerdeki sporculara destek çok kısıtlı. Bu sponsorluk bir ilham kaynağı olmalı. Hedeflediğimiz şey savunduğumuz felsefeyi uluslararası konuma getirmek. Bu işbirliği sayesinde yeni bir dönem başlıyor hayatımızda. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Biz spor sevdalısı bir kulübüz. 2 bin metre koşucusu bir atlet de çıkabilir bizden. İlerleyen günlerde inşallah bir Dünya Şampiyonu bir Avrupa şampiyonu çıkarırız" dedi.



Sezona iyi başladı



1989 yılında kurulan Gümüşlükspor, Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. 2019-20 sezonuna hızlı başlayan ve ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Gümüşlükspor, Bölgesel Amatör Lig için Muğla'nın en güçlü takımları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA