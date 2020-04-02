QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım
QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.
02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.
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Kaynak: Dunya.com