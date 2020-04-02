QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı. Kaynak: Dunya.com