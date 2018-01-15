Qnb Finansbank 575 Milyon Dolar Seküritizasyon Kredisi Aldı

QNB Finansbank, Credit Suisse ve Deutsche Bank'tan 575 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi sağladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Credit Suisse ve Deutsche Bank'tan havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde 575 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi aldı.

Açıklamada, 350 milyon avrosu Deutsche Bank'tan, 150 milyon doları ise Credit Suisse'den sağlanan seküritizasyon kredisinin 10 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, dünyanın önde gelen bankacılık gruplarından olan Credit Suisse ve Deutsche Bank'tan alınan seküritizasyon kredisinin QNB Finansbank'a ve Türkiye ekonomisine olan güveni net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Aras, yurt dışından sağladıkları söz konusu finansmanla reel sektörü, KOBİ'leri ve Türkiye ekonomisini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Önemli bir borçlanmayı çok kısa sürede tamamladık. Bankamızın kredi notunun da üzerinde bir kredi notuyla temin ettiğimiz seküritizasyon kredisi, QNB Finansbank olarak bugüne kadar Credit Suisse ve Deutsche Bank'tan sağladığımız en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli finansman oldu." ifadelerini kullandı.