QKC Coin nedir? Güncel QuarkChain (QKC) Coin yorum ve grafiği

QuarkChain bugünkü fiyatı ₺0,381928 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺623.762.618 TRY. QuarkChain son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #130, piyasa değeri ₺2.444.301.213 TRY. Dolaşımdaki arz 6.399.906.497 QKC coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 QKC coin.

QKC COİN NEDİR?

QuarkChain Ağı, küresel ticari standartları karşılamayı amaçlayan, izinsiz bir blok zinciri mimarisidir. 100.000'den fazla zincir üzerinde TPS sunmak için güvenli, merkezi olmayan ve ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümü sağlamayı amaçlamaktadır. QuarkChain Ağının temel özellikleri şunlardır:

Esneklik: QuarkChain, tek bir ağda birden çok fikir birliğini, birden çok işlem modelini (sanal makine sanal makineleri dahil), defter ve belirteç ekonomisini destekleyebilen halka açık bir zincirdir. Bildirildiğine göre, farklı endüstrilerin/ işletmelerin/ DApp'lerin farklı gereksinimlerini karşılamak için fikir birliği, işlem modeli (VM dahil), defter ve belirteç ekonomisini özelleştirerek blok zinciri yeniliklerine adapte olabileceği bildirildi. Ağ, PoW ve PoSW (bir PoS + PoW kombinasyonu) olmak üzere iki fikir birliği algoritmasını destekler. Gelecekte farklı parçalara daha fazla fikir birliği algoritması (DPoS, PoS vb.) Eklenecektir. EVM uyumludur - Ethereum'da dağıtılan her DApp, QuarkChain'de kullanılabilir. Ekip, geliştiricilerin daha fazla seçeneğe sahip olması için farklı parçalara daha fazla sanal makine (ör. EOS VM) eklemeyi planlıyor.

Ölçeklenebilirlik: QuarkChain, 100.000'den fazla zincir üzerinde TPS sunmayı hedefliyor. Şu anda, topluluk içinde düzenlenen TPS yarışmasında 55000'den fazla zirve TPS elde edildi.

Merkeziyetsizleştirme: QuarkChain iki katmanlı bir yapıya sahiptir ve farklı seviyelerde kabiliyete sahip bireysel madencileri, madencilik havuzlarına katılmadan doğrudan madencilik yapmaya teşvik eder. İnsanlar ya kök zincirde ya da kırıkta madencilik yapmayı seçebilirler.

Mükemmel Kullanılabilirlik: QuarkChain, her bir parçanın kendi simge ekonomisine sahip olmasını sağlayan Yerel jetonu destekler. Ayrıca, ölçeklenebilir çapraz parçalar arası işlemleri destekler. Tüm parçalardaki kaynakların tamamına erişmek için yalnızca bir hesap gerekir ve akıllı cüzdanlar yönetimi basitleştirir.

QKC COİN GRAFİK