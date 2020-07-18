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Pütürge'de Arıcılık gelişiyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 10 bin sabit arı kovanı ve 17 bin civarında gezginci arı kovanı bulunurken, ilçede Arıcılık günden güne gelişiyor.

Pütürge'de Arıcılık gelişiyor
18.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:23

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 10 bin sabit arı kovanı ve 17 bin civarında gezginci arı kovanı bulunurken, ilçede Arıcılık günden güne gelişiyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Pütürge İlçesi Arınlı Mahallesinde konaklamakta olan gezginci arıcıları ziyaret ederek, üreticilerin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Selami Aygen, Pütürge İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Koçak ile teknik personellerin hazır bulunduğu ziyarette, Adıyaman İli Gerger ilçesi gezginci arıcısı olan Ahmet Tutuş ziyaret edilerek, Arıcılık çalışması hakkında bilgi alındı.

Gezginci arıcı olan Ahmet Tutuş, kendine ait 860 adet kovanı ile kovan başına ortalama 20-25 kilogram bal üretimi yaptığını belirterek, bölgenin arıcılık faaliyeti için çok uygun ve yüksek kapasiteye sahip olduğunu bildirdi. Tutuş, mevcut kapasitesinin 4-5 kat üzerinde üretim yapılabilecek özellikle keven ve birçok çiçek popülasyonunun yoğun olduğu bu bölgede belli dönemlerde konaklama yaptıklarını ifade etti.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de, Pütürge ilçesinde yaklaşık 10 bin sabit arı kovanı ve 17 bin civarında gezginci arı kovanı bulunduğuna dikkat çekip, "Pütürge, Arıcılık ve bal üretimi için uygun flora fauna ve yüksek verimli tabii alan potansiyeline sahiptir. Burada ki mevcut sabit arıcılık işletmelerimiz ile çevre il ve ilçelerden arıcılık faaliyetleri için konaklama yapan arıcılarımız bu bölge de bulunmaktalar. İlçemiz arıcılık faaliyetleri için çok elverişli bir coğrafya ya ve doğal bitki örtüsüne sahip olan arıcılarımızın bu yörenin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeleri bizi memnun ediyor" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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