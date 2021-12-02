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PTT Spor Kulübü Başkanı Karaca'dan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş'a ziyaret

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
PTT Spor Kulübü Başkanı Karaca'dan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş'a ziyaret

PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ı ziyaret etti.

PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, PTT Spor Kulübü Başkanı Karaca, Gençlerbirliği'ne başarı dileklerinde bulunurken, iki kulübün ortak bir projede bir araya gelmesini çok istediğini belirtti.

Gençlerbirliği Başkanı Akdaş da her branşta Ankara takımlarının maçlarını takip etmeye çalıştığını, PTT Spor Kulübünü de tüm Ankara takımlarını olduğu gibi canı gönülden desteklediğini kaydetti.

Ziyaretin ardından Başkan Niyazi Akdaş, Ali İhsan Karaca'ya kırmızı-kara Gençlerbirliği forması hediye ederken, Karaca da Akdaş'a imzalı PTT Spor Kulübünün formasının yanı sıra Niyazi Akdaş'ın fotoğrafının yer aldığı hatıra pulu hediye etti.

PTT Spor Kulübü Başkanı Karaca'dan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş'a ziyaret

PTT Spor Kulübü Başkanı Karaca'dan Gençlerbirliği Başkanı Akdaş'a ziyaret

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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