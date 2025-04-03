PTT AÇIK MI: Kargolar bugün açık mı? PTT ne zaman açılıyor?

Vatandaşlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Fatura ödeme, kargo gönderimi ve banka işlemleri gibi günlük hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler, özellikle PTT şubelerinin bugün çalışıp çalışmadığını ve PTT'nin mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı? PTT ne zaman açılacak? İşte, PTT'nin güncel çalışma saatleri, hizmet durumu ve açılış bilgileriyle ilgili merak edilenler…

PTT AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından, vatandaşlar 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil süresi uzatıldığı için, PTT şubeleri bu tarihte hizmet vermemektedir. Kargo işlemleri, para transferi, fatura ödeme ve resmi evrak gibi tüm işlemler için 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet sunulacaktır.

PTT AÇIK MI

PTT ŞUBELERİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ (BAYRAM SONRASI):

Hafta içi: 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Cumartesi: Sınırlı sayıda şube 13:30'a kadar açık olabilir

Pazar: Tüm PTT şubeleri kapalıdır

Kargolar bugün açık mı

KARGOLAR AÇIK MI? (3 NİSAN)

Ramazan Bayramı tatili ve ardından gelen idari izinler sebebiyle, Türkiye genelinde hizmet veren kargo firmalarının çalışma saatleri ve hizmet durumları değişkenlik göstermektedir.