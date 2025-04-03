PTT AÇIK MI: Kargolar bugün açık mı? PTT ne zaman açılıyor?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından, vatandaşlar PTT şubelerinin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT'nin çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, PTT açık mı? 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT şubeleri hizmet veriyor mu, çalışma saatleri nasıl uygulanıyor?
Vatandaşlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Fatura ödeme, kargo gönderimi ve banka işlemleri gibi günlük hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler, özellikle PTT şubelerinin bugün çalışıp çalışmadığını ve PTT'nin mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı? PTT ne zaman açılacak? İşte, PTT'nin güncel çalışma saatleri, hizmet durumu ve açılış bilgileriyle ilgili merak edilenler…
PTT AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından, vatandaşlar 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil süresi uzatıldığı için, PTT şubeleri bu tarihte hizmet vermemektedir. Kargo işlemleri, para transferi, fatura ödeme ve resmi evrak gibi tüm işlemler için 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet sunulacaktır.
PTT ŞUBELERİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ (BAYRAM SONRASI):
- Hafta içi: 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
- Cumartesi: Sınırlı sayıda şube 13:30'a kadar açık olabilir
- Pazar: Tüm PTT şubeleri kapalıdır
KARGOLAR AÇIK MI? (3 NİSAN)
Ramazan Bayramı tatili ve ardından gelen idari izinler sebebiyle, Türkiye genelinde hizmet veren kargo firmalarının çalışma saatleri ve hizmet durumları değişkenlik göstermektedir.
- Yurtiçi Kargo : 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal mesai düzenine geçmiştir. Kargo kabul ve dağıtım işlemleri yapılmaktadır.
- Aras Kargo: Şubeler sabah 09:00'da, çağrı merkezi ise 08:30'da hizmete başlamıştır.
- MNG Kargo: Bayram arası sonrası 2 Nisan Çarşamba günü tüm şubelerinde yeniden hizmet vermeye başlamıştır.