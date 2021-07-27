PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum
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PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum

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PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray'la karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira öncesi sık sık Fenerbahçe'yle adı anılan tecrübeli hoca bu konuya da canlı yayında noktayı koydu. Schmidt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Galatasaray, 5-1 kaybettiği maçın rövanşında PSV ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hollanda ekibinin hocası Roger Schimdt, basın toplantısında maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya da cevap verdi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BAŞARILARI VAR"

Kutlama yapmak için erken olduğunu belirten Schmidt, "Maça odaklanmalı ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Fatih Terim çok önemli bir teknik adam, Türkiye için çok önemli başarıları var" dedi.

"İLK 11'E YARIN KARAR VERECEĞİM"

Fatih Terim'in sahaya çıkaracağı ilk 11'i açıklamasının ardından kendisinden böyle bir hamle gelip gelmeyeceği sorulan Alman hoca, "İlk 11'i şu anda açıklamayacağım, aynı 11 de olabilir, buna yarın karar vereceğim. Yedek oyuncularımızdan da olabilir, buna karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"PSV'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Sezon başında Fenerbahçe ile görüştünüz mü?" şeklindeki soruyu yanıtlayan antrenör, "Görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz." cevabını verdi.

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum
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