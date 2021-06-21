PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek

PSV Eindhoven, 14 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında tribünlerde 35 bin seyirciye izin verileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılacağı rakibi PSV Eindhoven'dan sürpriz bir açıklama geldi.

TRİBÜNLER DOLACAK

PSV, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme ve PAOK ile oynayacakları hazırlık maçında 35 bin taraftarın stadyumda yer alacağını açıkladı.