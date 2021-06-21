PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek
Haberler.com - Haberler | Spor

PSV Eindhoven, 14 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında tribünlerde 35 bin seyirciye izin verileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılacağı rakibi PSV Eindhoven'dan sürpriz bir açıklama geldi.

TRİBÜNLER DOLACAK

PSV, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme ve PAOK ile oynayacakları hazırlık maçında 35 bin taraftarın stadyumda yer alacağını açıkladı.

Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu
Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Başak Dizer Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 22:54:23. #1.15#

title