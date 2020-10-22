PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
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PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

22.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:39
PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki PSV - Granada maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de PSV - Granada arasındaki maçtır. Peki PSV - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

PSV - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

PSV - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV - Granada maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

PSV - GRANADA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Philips Stadı, Eindhoven'da oynanacak.

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