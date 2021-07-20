PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
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PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit

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PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İki takımın tur şansının eşit olduğunu belirten Schmidt, "Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılacağı PSV Eindhoven'da teknik direktör Roger Schmidt basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Schimdt, "Oyuncular ellerinden geldiği kadar çalıştı, yarınki maçı bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'in açıklamalarından satır başları:

"ZORLUK ÇEKMEYECEĞİMİZİ UMUYORUM"

"Maça hazırız, iyi hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncular ellerinden geldiği kadar çalıştı, yarınki maçı bekliyorlar. Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar. İyi sezon geçirdiler, Avrupa Şampiyonası'nda da iyi oynadılar.

"GALATASARAY'I ANALİZ ETME ZORLUĞU ÇEKMEDİK"

"Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum. Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik. Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz."

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
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