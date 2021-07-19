PSV Eindhoven-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu! Gollü bir maç bekleniyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetine 3.50, PSV'nin galibiyetine 1.53, beraberliğe ise 3.35 oran verildi. Kritik maçın gollü geçmesi beklenirken 2.5 alt oranı 1.73, 2.5 üst oranı ise 1.60 olarak belirlendi.