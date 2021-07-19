PSV Eindhoven-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu! Gollü bir maç bekleniyor
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PSV Eindhoven-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu! Gollü bir maç bekleniyor

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetine 3.50, PSV'nin galibiyetine 1.53, beraberliğe ise 3.35 oran verildi. Kritik maçın gollü geçmesi beklenirken 2.5 alt oranı 1.73, 2.5 üst oranı ise 1.60 olarak belirlendi.

Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde PSV'yle karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçına çıkacağı mücadelenin iddaa oranları belli oldu.

GALATASARAY GALİBİYETİNE 3.50 ORAN VERİLDİ

Kritik maçta Galatasaray'ın galibiyetine 3.50 oran, PSV'nin galibiyetini 1.53 oran, beraberliğe ise 3.35 oran verildi. PSV Eindhoven-Galatasaray maçının 2,5 alt oranı 1.73, 2,5 üst oranı ise 1.60 olarak belirlendi.

PSV Eindhoven-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu! Gollü bir maç bekleniyor
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