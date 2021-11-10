PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor - Haberler Spor
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PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir süredir haber alınamayan Mohamed Ihattaren, babasının ölümü dolayısıyla bunalıma girdiğini ve futbolu bırakacağını menajerine iletti. Ünlü menajer Mino Raiola, futbolcuyu kararından döndüremediğini açıkladı.

2019-21 sezonlarında gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.

PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

15 GÜN HABER ALINAMADI

Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.

PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

"BİR SÜREDİR KONUŞMUYORUZ"

Ünlü menajer Mino Raiola, futbolcusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Raiola, "Futbolu bırakmak istediğini söyledi. Ona yardımcı olurum ama konuşamıyoruz" dedi.

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