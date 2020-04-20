SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak - Spor
Paris Saint Germain, Alex Telles, Galatasaray, Spor

PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak

Fransız devi Paris Saint Germain'in bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, transferinde sona geldiği iddia edildi. PSG, Porta'da forma giyen Telles'i transfer etmesi halinde Sarı-kırmızılılar bu transferden yüzde 10 pay elde edecek.

20.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:36
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak

Galatasaray; 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini dikkatini çeken Telles için ülke basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

GALATASARAY YÜZDE 10 PAY ALACAK

PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Spor
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak Spor
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı Spor
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı
Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte sahaya inen ilk isimler Spor
Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte sahaya inen ilk isimler
Ronaldo koronadan kaçamadı! Adada ilk vaka görüldü Spor
Ronaldo koronadan kaçamadı! Adada ilk vaka görüldü
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Ajax ve PSV'yi reddettim Spor
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Ajax ve PSV'yi reddettim
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özlem Zengin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 18:50:16. #1.14#
title