PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak Fransız devi Paris Saint Germain'in bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, transferinde sona geldiği iddia edildi. PSG, Porta'da forma giyen Telles'i transfer etmesi halinde Sarı-kırmızılılar bu transferden yüzde 10 pay elde edecek.

Galatasaray; 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini dikkatini çeken Telles için ülke basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

GALATASARAY YÜZDE 10 PAY ALACAK

PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.