PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı
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PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı

24.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:54

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de çarpıcı bir karar alındı. RC Strasbourg karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

Franca Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de flaş bir karar alındı. Alman teknik adam ile yollar ayrıldı.

Bild'in duyurduğu özel haberde, Thomas Tuchel'in PSG tarafından gönderildiği ve Tuchel'e kötü bir yılbaşı sürprizi geldiği kaydedildi.

İLK ADAY POCHETTINO

Fransız basını, Thomas Tuchel'in yerine Mauricio Pochettino'nun takımına başına getirileceğini duyurdu.

Son olarak Strasbourg'u 4-0 mağlup eden PSG'de Thomas Tuchel, takımda Angel Di Maria, Neymar ve Mbappe ile ters düşmüştü.

Sakatlıklardan ve fikstürden dolayı sık sık şikayetlerde bulunan Tuchel'in takımı PSG, ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla 3. sırada bulunuyordu.

PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı
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