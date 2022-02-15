PSG - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Real Madrid maçı hangi platformda yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki PSG - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Real Madrid maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG - Real Madrid maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

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