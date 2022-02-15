PSG - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Real Madrid maçı hangi platformda yayınlanıyor?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de PSG - Real Madrid maçı oldu. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki PSG - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
PSG - Real Madrid maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
PSG - Real Madrid maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.
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