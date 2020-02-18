PSG'nin 2010-11 Sezonunda Borussia Dortmund Eşleşmesi
PSG ile Borussia Dortmund’un son eşleşmeleri 2010-11 UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşti. O sene gruplarda eşleşen iki ekibin Almanya’daki maçında Dortmund Nuri Sahin ile öne geçti. PSG 87’de Chantome ile beraberliği sağladı ve ekipler puanları paylaştı.
18.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:20
PSG ile Borussia Dortmund'un son eşleşmeleri 2010-11 UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşti. O sene gruplarda eşleşen iki ekibin Almanya'daki maçında Dortmund Nuri Sahin ile öne geçti. PSG 87'de Chantome ile beraberliği sağladı ve ekipler puanları paylaştı.
Kaynak: Dugout
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