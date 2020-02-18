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PSG'nin 2010-11 Sezonunda Borussia Dortmund Eşleşmesi

PSG ile Borussia Dortmund’un son eşleşmeleri 2010-11 UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşti. O sene gruplarda eşleşen iki ekibin Almanya’daki maçında Dortmund Nuri Sahin ile öne geçti. PSG 87’de Chantome ile beraberliği sağladı ve ekipler puanları paylaştı.

18.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:20

PSG ile 'un son eşleşmeleri 2010-11 UEFA Ligi'nde gerçekleşti. O sene gruplarda eşleşen iki ekibin Almanya'daki maçında Dortmund Nuri Sahin ile öne geçti. PSG 87'de Chantome ile beraberliği sağladı ve ekipler puanları paylaştı.

Kaynak: Dugout

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