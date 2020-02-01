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PSG, Montpellier'i 5-0'la geçti

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, konuk ettiği Montpellier'i 5-0 yendi ve puanını 55'e yükseltti.

01.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:17
PSG, Montpellier'i 5-0'la geçti

Ligue 1'in 22. hafta maçında lider PSG ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa'nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

MONTPELLIER 9 KİŞİ KALDI

Montpellier'de 17. dakikada Dimitry Bertaud ve 88. dakikada Joris Chotard kırmızı kart gördü.

Puanını 55'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Montpellier 33 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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