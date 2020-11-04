PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan ve Leipzig maçı için Almanya'da bulunan PSG'den 10 futbolcu kaldıkları otelin asansörü arızalanınca 50 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi.