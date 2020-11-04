PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı
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PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı

04.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:54

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan ve Leipzig maçı için Almanya'da bulunan PSG'den 10 futbolcu kaldıkları otelin asansörü arızalanınca 50 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi.

Şampiyonlar Ligi maçı için Almanya'da bulunan Fransız ekibi Paris Saint Germain'in 10 futbolcusu korku dolu anlar yaşadı.

Yıldız futbolcular, Angel Di Maria, Kimpembe ve Marquinhos'un da içinde bulunduğu 10 futbolcu, bu akşam oynayacakları Leipzig maçı öncesi konakladıkları otelin asansöründe mahsur kaldı. Yıldız futbolcular, büyük uğraşlar sonrasında 50 dakika sonra asansörden çıkarıldı.

KARŞILAŞMA SAAT 23.00'TE

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında oynanacak Leipzig-Paris Saint Germain maçı bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Gruptaki iki maç sonrasında Leipzig ve PSG 3'er puanda bulunuyor.

PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı

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