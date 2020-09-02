PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren PSG'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız basınının haberine göre bu isimlerin Angel Di Maria, Leonardo Paredes ve Neymar olduğu belirtildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. VİRÜSE YAKALANANLAR NEYMAR, PAREDES VE DI MARIA Fransız L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; PSG'de virüse yakalanan isimlerin Paredes, Di Maria ve Neymar olduğu kaydedildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti. Kaynak: AA