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PSG'nin 3 futbolcusunda daha koronavirüse rastlandı, toplam sayı 6'ya yükseldi

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de PSG 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

04.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:16

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

VİRÜS BULAŞAN SAYISI 6'YA ÇIKTI

PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

PSG'nin 3 futbolcusunda daha koronavirüse rastlandı, toplam sayı 6'ya yükseldi

Kaynak: AA

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