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PSG Kobe Bryant’i Andı

Paris Saint Germain kulübü, takımının Ligue 1’in 22. haftasında sahasında Montpellier’i ağırladığı maçın öncesinde, önceki hafta hayatını kaybeden NBA süper yıldızı Kobe Bryant’in anısına bir video gösterimi yaptı ve oyuncular saygı durusunda bulunarak Bryant’i andı.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19

kulübü, takımının Ligue 1'in 22. haftasında sahasında 'i ağırladığı maçın öncesinde, önceki hafta hayatını kaybeden NBA süper yıldızı 'in anısına bir gösterimi yaptı ve oyuncular saygı durusunda bulunarak Bryant'i andı.

Kaynak: Dugout

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