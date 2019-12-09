PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray'ın Fransız ekibi PSG'ye konuk olacağı maçın İddaa oranları açıklandı. Galatasaray'ın galibiyetine 8.25 oran verildi.
09.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:27
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak PSG-Galatasaray maçının oranları resmen duyuruldu. PSG'nin galibiyetinin oranı 1.10 olarak açıklandı. Beraberlik ise 4.50'den oynanıyor. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 8.25 oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Fransız ekibi 1-0 kazanmıştı.
PSG: 1.10
Beraberlik: 4.50
Galatasaray: 8.25
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!
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