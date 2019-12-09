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PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray'ın Fransız ekibi PSG'ye konuk olacağı maçın İddaa oranları açıklandı. Galatasaray'ın galibiyetine 8.25 oran verildi.

09.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:27
PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak PSG-Galatasaray maçının oranları resmen duyuruldu. PSG'nin galibiyetinin oranı 1.10 olarak açıklandı. Beraberlik ise 4.50'den oynanıyor. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 8.25 oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Fransız ekibi 1-0 kazanmıştı.

PSG: 1.10

Beraberlik: 4.50

Galatasaray: 8.25

Kaynak: Hürriyet


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: PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!
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