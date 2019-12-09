: PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

09.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:27

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak PSG-Galatasaray maçının oranları resmen duyuruldu. PSG'nin galibiyetinin oranı 1.10 olarak açıklandı. Beraberlik ise 4.50'den oynanıyor. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 8.25 oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Fransız ekibi 1-0 kazanmıştı.

PSG: 1.10

Beraberlik: 4.50

Galatasaray: 8.25

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