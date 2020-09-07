PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı
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PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransız devi Paris Saint-Germain'de bir koronavirüs vakası daha tespit edildi. Neymar, Angel Di Maria ve Leandro Paredes'in ardından Kylian Mbappe'nin de testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

07.09.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:18

Fransız devi Paris Saint-Germain'de koronavirüs vakaları bitmek bilmiyor. Paris ekibinde Neymar, Angel Di Maria ve Leandro Paredes'in ardından dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de koronavirüse yakalandı. Fransız kanat oyuncusu Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

KARANTİNAYA GİRDİ

21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.

51 GOL ATTI

Kariyerinde daha önce Monaco'da oynayan Mbappe, 2018 yılında imza attığı PSG'de 49 maça çıkıp 51 gol attı.

PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı
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