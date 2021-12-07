Şampiyonlar Ligi'nde PSG bozgunu! İngiliz deviyle el ele turladılar

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı. Paris Saint-Germain, Manchester City, Leipzig ve Club Brugge'ün yer aldığı A grubunda, zirve oynanan karşılaşmalar sonrası netleşti.

PSG, CLUB BRUGGE'Ü RAHAT GEÇTİ

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada PSG, 4-1'lik skorla kazandı. PSG'nin gollerini 2. ve 7. dakikalarda Kylian Mbappe ile 38 ve 76. dakikada Lionel Messi kaydetti. PSG bu sonuçla gruptan 2. olarak çıktı.

CİTY LİDER ÇIKTI

Leipzig, deplasmanda Manchester City'i 2-1'lik skorla devirdi. Alman ekibine mücadelede galibiyeti getiren golleri 24. dakikda Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. Bu sonucun ardından RB Leipzig, puanını 7'ye çıkardı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Manchester City ise 12 puanla üst tura yükseldi.

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