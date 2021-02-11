PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak
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PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak

11.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:55

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Rumen hakem Coltescu ve Sovren ile ilgili önemli bir karar alındı.

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovrenin yargılanacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

PSG-Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapan Sebastian Coltescu, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı. Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti. Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak
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