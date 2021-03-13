PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl uzattı
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PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

13.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:19
PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Angel Di Maria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. PSG, Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Di Maria, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

248 MAÇ, 87 GOL

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021/2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı. Angel Di Maria, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.

PSG, Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl uzattı
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