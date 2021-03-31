PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu duyuruldu: Pavlov Shack

Geçtiğimiz ay duyurulan PlayStation 5 için piyasaya sunulan yeni nesil VR cihazının ilk oyunu hakkında detaylar geldi. Pavlov VR'ın geliştiricisi olan Vankrupt Games, yeni oyunu Pavlov Shack ile PS VR oyunları arasında yer alacak.

PlayStaion 4 için geliştirilen VR teknolojisinin ardından Sony, yeni nesil konsolu için de tasarımlarını hızlandırdı ve geçtiğimiz hafta ilk detayları paylaştı. PS5 VR için çıkacak ilk oyun da böylece belli oldu. Yeni nesil VR teknolojisi için çıkacak ilk oyun Pavlov Shack mi henüz bilinmiyor ancak duyurulan ilk oyun oldu.

PAVLOV SHACK PS5 VR TEKNOLOJİSİ İLE GELİYOR

Daha önce PC platformu için Pavlov VR oyunu, geliştirici Vankrupt Games'in CEO'su tarafından PS5 VR'a özel bilgiler açıklandı. Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulunan CEO, Pavlov Shack adlı shooter oyununun yeni nesil PS VR için geliştirildiğini duyurdu.

Bunun yanı sıra bu oyun Oculus için de çıkışını gerçekleştirecek. Hatta Oculus sahipleri ve yeni nesil PS VR sahipleri cross-play desteği sayesinde birlikte oynayabilecek. Pavlov Shack, şu anda bulunan PS VR cihazı için ise çıkış yapmayacak.

Vankrupt Dave "daveveillz" Villarreal yani Vankrupt Games'in CEO'su oyun ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Bunun yanı sıra çıkış tarihi de henüz belli olmazken zaten yeni nesil PS VR cihazının çıkış tarihi Sony tarafından duyurulmadı.

Sony, bilindiği gibi PlayStaion 4 için çıkarttığı VR cihazı ile oyuncuların iyi anlamda geri dönüşlerini almıştı. Geçtiğimiz ay da Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 için de bir VR cihazı açıklamıştı. Yeni cihazın ilk oyuınu ise geçtiğimiz saatlerde kullanıcılar ile buluştu.