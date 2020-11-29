Protokol tribününde gerginlik
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Protokol tribününde gerginlik

29.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:45
Protokol tribününde gerginlik

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokolde galibiyeti kutlayan siyah beyazlı yöneticilere, Fenerbahçeli yöneticilerin tepki göstermesiyle sinirler gerildi. Kısa süreli tartışma sonrası taraflar sakinleşti.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederken siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı.

MAÇ SONRASI SİNİRLER GERİLDİ

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününde bulunan karton taraftarların önünde eğilip ardından 3'lü çekerken, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde galibiyeti kutladı. Ancak bu sırada Fenerbahçeli bazı isimlerin tepki göstermesi üzerine tribünde ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesine engel oldu.

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Maçın bitiş düdüğü sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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