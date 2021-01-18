Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı esnasında reklam panolarında yayıncı kuruluşa yönelik "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ifadesi sonrası yayıncı kuruluş sarı laciverlilerin röportajlarını yayınlamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sosyal medyadan "Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı esnasında reklam panolarında yayıncı kuruluşa yönelik "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ifadesi sonrası yayıncı kuruluş sarı laciverlilerin röportajlarına yer vermedi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadeleri kullanıldı.