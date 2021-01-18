Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı esnasında reklam panolarında yayıncı kuruluşa yönelik "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ifadesi sonrası yayıncı kuruluş sarı laciverlilerin röportajlarını yayınlamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sosyal medyadan "Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı esnasında reklam panolarında yayıncı kuruluşa yönelik "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ifadesi sonrası yayıncı kuruluş sarı laciverlilerin röportajlarına yer vermedi.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın reklam panolarında Beinsports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazmışlardı.
F.BAHÇE'YE EDİLEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAYINLANMIŞTI
Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'a geçmiş ve bu gelişme Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasında Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.