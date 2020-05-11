Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle United, Real Madrid'den ayrılması beklenen Gareth Bale'a talip oldu.
11.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:14
İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'ı kadrosuna katma niyetinde.
Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle, yeni sezona Bale transferiyle girmek ve dikkatleri üzerine çekmek istiyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN POCHETTINO DÜŞÜNÜLÜYOR
Takımın yeni sahipleri, devralmanın tamamlanmasının ardından Real Madrid'le masaya oturarak transferi bitirmeye niyetli. Selman ve ekibi teknik direktörlük için de Mauricio Pochettino'yu düşünüyor.