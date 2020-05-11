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Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle United, Real Madrid'den ayrılması beklenen Gareth Bale'a talip oldu.

Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
11.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:14

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'ı kadrosuna katma niyetinde.

Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle, yeni sezona Bale transferiyle girmek ve dikkatleri üzerine çekmek istiyor.

Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle, dünya yıldızını istiyor
Gareth Bale

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN POCHETTINO DÜŞÜNÜLÜYOR

Takımın yeni sahipleri, devralmanın tamamlanmasının ardından Real Madrid'le masaya oturarak transferi bitirmeye niyetli. Selman ve ekibi teknik direktörlük için de Mauricio Pochettino'yu düşünüyor.

Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Haber Yorumları (1)
KARA: Gareth Bale doymuş adam ona para ödemeye gerek yok usta
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