Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle United, Real Madrid'den ayrılması beklenen Gareth Bale'a talip oldu.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'ı kadrosuna katma niyetinde. Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle, yeni sezona Bale transferiyle girmek ve dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Gareth Bale TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN POCHETTINO DÜŞÜNÜLÜYOR Takımın yeni sahipleri, devralmanın tamamlanmasının ardından Real Madrid'le masaya oturarak transferi bitirmeye niyetli. Selman ve ekibi teknik direktörlük için de Mauricio Pochettino'yu düşünüyor.