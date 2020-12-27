Premier Lig lideri Liverpool, evinde West Bromwich engeline takıldı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool evinde West Bronwich Albion ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda Liverpool'un mutlak üstünlüğü ile geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı.

KAYBA RAĞMEN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya