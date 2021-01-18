Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye talip olan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın, şimdi de milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu istediği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; WBA Teknik Direktörü Sam Allerdyce, Celta Vigo'da gözden düşen 26 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Daha önce adı Galatasaray'dan Mbaye Diagne ile de anılan Premier Lig takımı West Bromwich Albion, şimdi de milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu.

Daily Mail'in haberine göre WBA'nın teknik direktörü Sam Allerdyce savunmayı ve merkez orta sahayı güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncuyu istedi. Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri İspanyol kulübü ile temasa geçti. İngiliz kulübünün diğer alternatifi ise Real Betis'ten William Carvalho.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Celta Vigo'da üçüncü sezonunu geçiren Okay, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. İlk iki sezonunda 58 maçta forma giyebilen ve takımının vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle formasını kaybetti.

Futbola Altay altyapısında başlayan Okay, daha sonra Kayserispor, Trabzonspor formaları giymişti. Başarılı orta sahanın adı sık sık Galatasaray ile de anılıyor.

Okay'a talip olan West Bromwich Albion ise Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Geçen sezon sonunda Championship'ten Premier Lig'e yükselen WBA, topladığı 11 puanla küme düşme hattında yer alıyor.