Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu - Haberler

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Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com - Spor
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına futbol dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Premier Lig'in 27. haftasında oynanan Everton-Manchester City karşılaşması duygusal anlara sahne oldu. Tribünler ve futbolcular karşılaşma öncesi seremonisinde Ukrayna'ya destek verdi. Bu anlarda Manchester City'nin yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko gözyaşlarını tutamadı.

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Rusya'yı protesto ederek Ukrayna'ya destek veren tribünler ve futbolcular damga vurdu.

"SAVAŞA HAYIR"

Mücadelenin başlangıç seremonisine Manchester Cityli futbolcular Ukrayna bayraklı ve üzerinde "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıktılar. Everton ise sahaya Ukrayna bayrakları ile çıktı.

Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu

Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu

ZINCHENKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko maç öncesi birbirlerine sarılarak destek oldular. Zinchenko, destek mesajları sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Vladimir Putin, Ukrayna, Luhansk, Donbas, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

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