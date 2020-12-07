Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti
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Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti

07.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:26
Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Liverpool ile Wolverhampton, Anfield Road'da karşılaştı. Liverpool, maçı 4-0 kazandı.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

LIVERPOOL SAHASINDA ŞANS TANIMIYOR

Merseyside ekibi, sahasında çıktığı son 65 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu alanda Premier Lig'in en uzun ikinci serisine imza atan Liverpool, bu maçların 54'ünü kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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