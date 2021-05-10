Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham oldu
İngiltere Premier Lig'de sahasında Burnley'e 2-0 yenilen Fulham'ın sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.
İngiltere Premier Lig'de sahasında Burnley'e 2-0 yenilen Fulham'ın sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.
35. hafta karşılaşmasında 18. sırada yer alan Fulham ile bir üst sırasındaki rakibi Burnley, Craven Cottage Stadı'nda karşılaştı.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Ashley Westwood ve 44. dakikada Chris Wood attı.
Bu sonuçla 27 puanda kalan Londra ekibi, Premier Lig'den düşen 3. ve son takım olurken, Burnley 39 puana ulaşarak ligde kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge