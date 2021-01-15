Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Fernandes
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Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Fernandes

15.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:24
Premier Lig'de aralık ayının futbolcusu Fernandes

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, aralık ayının futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, aralık ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

Fernandes, aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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