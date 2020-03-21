Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Portsmouth da takımdaki futbolcularda korona virüs çıktığını açıkladı.

KULÜP OYUNCULARIN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA