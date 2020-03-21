Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktı.
21.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Portsmouth da takımdaki futbolcularda korona virüs çıktığını açıkladı.
KULÜP OYUNCULARIN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: İHA