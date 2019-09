Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan Aboubakar açıklaması!

31.08.2019 17:03

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, oyuncuları Vincent Aboubakar, Vanha, Yordan Osorio'nun transfer durumlarıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferi ile ilgili gelen soruya Conceiçao, "Direkt soru, böylesini severim. Aboubakar'ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir." cevabını verdi.

"AYRILANLARA BAŞARI DİLERİM"

Vana ve Osorio'nun durumlarıyla ilgili gelen soruya ise, "Ayrılan tüm futbolcularıma başarı dilerim. Çünkü, bir dönem de olsa ailemizin bir parçası olmuşlardır." cevabını verdi.

(Sporx)