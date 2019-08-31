Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan Aboubakar açıklaması!

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, bir muhabirin Vincent Aboubakar ile alakalı sorusuna, "Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir." dedi.

31.08.2019 17:03
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan Aboubakar açıklaması!

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, oyuncuları Vincent Aboubakar, Vanha, Yordan Osorio'nun transfer durumlarıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferi ile ilgili gelen soruya Conceiçao, "Direkt soru, böylesini severim. Aboubakar'ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir." cevabını verdi.

"AYRILANLARA BAŞARI DİLERİM"

Vana ve Osorio'nun durumlarıyla ilgili gelen soruya ise, "Ayrılan tüm futbolcularıma başarı dilerim. Çünkü, bir dönem de olsa ailemizin bir parçası olmuşlardır." cevabını verdi.

(Sporx)

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan Aboubakar açıklaması!
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YORUMLAR (6)

  • KARTAL:
    Beşiktaş son 2 sezondur transfer politikasında büyük yanlışlar yaptı yapmaya da devam ediyor. Aboubakar olsun tallisca olsun opsiyon sendeyken alamadın. O kadar topçu sattın yerine abuk sabuk bikaç adamla geçiştirdin. Büyük klüp olmak istiyorsan ya iyi oyuncunu satmayacaksın ya da satarsan da daha iyisini alacaksın.
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  • ....:
    Haklısın kardeş. Ama Talisca ve Abubakar ın bonserviside çok yüksekti Ki eğer alınsaydı son iki senede bjk miz şampiyondu nokta
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  • KARTAL NADO:
    yani ? bir şey anlayanlar , bize de anlatsın ki biz de ona göre şu son 2 günde ne olabileceğinin hesabını yapabilelim !
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  • TAKOZ:
    SEN ANLATILANLARI ANLAYAMIYORSAN ANLATANNLARIN SUCU NE HABARI BİDAHA OKU BAHALIM NE DEMEK İSDİYOR HABARI YAPAN
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