Porto - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Porto - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:31
Porto - Olympiacos UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Porto - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Porto - Olympiacos maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Porto - Olympiacos maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Porto - Olympiacos maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

PORTO - OLYMPİACOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Dragão Stadyumu, Porto'da oynanacak.

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