Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Beşiktaş'ın gündemine gelen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile Portekiz ekibi Porto'nun yolları ayrılıyor.

Kariyerine Portekiz'de devam eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar Porto'dan ayrılıyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan kesin olarak ayrılacak.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Aboubakar da artık tam anlamıyla Portekiz ekibinden ayrılmak için gün sayıyor. Kasım ayında bir açıklama yapan golcü oyuncu, "Evet, ayrılacağım. Hayatım boyunca burada kalacak değilim" diyerek sinyali vermişti.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve lig şampiyonluğu yaşayan Aboubakar, transfer döneminde yeniden siyah beyazlı kulübün gündemine gelmişti.