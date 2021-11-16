Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı - Haberler Spor
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Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı

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Sırbistan hükümeti, Dünya Kupasına direkt katılım hakkı elde ettikleri için futbolculara 1 milyon euro ödül dağıtma kararı aldı. Ancak futbolcular parayı istemedi. Hasta çocukların tedavisinde kullanılması için bağışlandı.

Sırbistan Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na direkt katılması ülkede bayram havası yarattı. Portekiz'in önünde grubu lider tamamlayan futbolculara Sırbistan hükümetinden büyük bir ödül verildi.

Portekiz'i devirip Dünya Kupası'na giden Sırp futbolcular, dağıtılan büyük primi çocuklara bağışladı

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN

Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, futbolculara 1 milyon euro prim dağıtma kararı aldıklarını açıkladı. SerbianFooty'un haberine göre; futbolcular, bu paranın hasta çocukların tedavisinde kullanılması için bağışladı. Bağış yapılan vakfın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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Yorumlar (1)
erman genç :Günahmı çıkarıyorlar akıllarınca, Bosnadaki milyonlarca insanı katlettiler Srebrenitsa katliamı olarak yeri aklımızda o zamanda varmıymış insanlık vicdan bu sırplarda,,,
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