Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı

Sırbistan Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na direkt katılması ülkede bayram havası yarattı. Portekiz'in önünde grubu lider tamamlayan futbolculara Sırbistan hükümetinden büyük bir ödül verildi.

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN

Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, futbolculara 1 milyon euro prim dağıtma kararı aldıklarını açıkladı. SerbianFooty'un haberine göre; futbolcular, bu paranın hasta çocukların tedavisinde kullanılması için bağışladı. Bağış yapılan vakfın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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