Portekiz'deki olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez böyle bir durumla karşılaşılıyor

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılımına devam ediyor. Son olarak Benfica karşısına koronavirüs vakaları nedeniyle 9 kişi çıkan Belenenses'te futbolcuların Omicron varyantına yakalandığı belirtildi.

"GENÇ TAKIM HARİÇ HEPİÖİZ İZOLASYONDAYIZ"

Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor. Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.

ÜLKEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Direktörü Ricardo Jorge ise Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Belenenses'te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete'nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım'da Portekiz'e döndüğü bilgisi paylaşıldı. Portekiz 1. Futbol Ligi'nde geçen hafta sonu oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48. dakikada durdurulmuştu. Belenenses sahaya 9 futbolcuyla çıkmış, bu sayı ikinci yarı 6'ya inince hakem maçı durdurma kararı almıştı. Maçın başlatılması Portekiz basınında büyük eleştirilere yol açmıştı.

OMİCRON NEDİR?

DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu. Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre Güney Afrika ve Botsvana'dan yayılan omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet