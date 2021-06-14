Polonya'dan bir madalya da Ekrem Öztürk'ten geldi

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Buse Tosun'un ardından milli güreşçi Ekrem Öztürk de Poland Open Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda gümüş madalyaya uzandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Buse Tosun'un ardından milli güreşçi Ekrem Öztürk de Poland Open Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda gümüş madalyaya uzandı.

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ranking Series niteliğindeki Poland Open Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Ekrem Öztürk ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Ön elemede Mısırlı rakibi Mahmoud Ahmed Fahmy Mahmoud'u 9-0'lık net bir skorla geçen Öztürk, çeyrek finalde Özbekistan'dan Mukhammadkodir Yusupov'u 6-2 ve yarı finalde Polonya'lı Olivier Tomasz Skrzypczak'ı 15-11'lik skorla yenmeyi başardı. Finalde başka bir Polonya'lı rakibi Michal Jacek Tracz ile karşılaşan milli sporcu Öztürk, ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Böylece kadınlarda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Buse Tosun'un ardından milli güreşçi Ekrem Öztürk de gümüş madalya almayı başardı.

Başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başaran Ekrem Öztürk'ü tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun "Spor Bilimleri Fakültemiz, sportif ve bilimsel alanda elde edilen önemli başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bartın Üniversitesi'nin değerli bir bileşeni olan milli sporcularımız hem ülkemizi hem de üniversitemizi katıldıkları müsabakalarda en iyi şekilde temsil ediyor. Öğrencilerimizden Ekrem Öztürk de aldığı başarılarla bizleri gururlandırarak, daha önce aldığı derecelerin üzerine bir yenisini daha ekledi. Başarılı sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı