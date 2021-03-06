Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı

06.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:53
Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı

Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır, 41 kişi yaralandı.

Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır, 41 kişi yaralandı.

Polonya'da 57 Ukraynalı yolcuyu taşıyan seyir halindeki bir otobüs, ülkenin güneydoğusundaki Jaroslaw kasabası yakınlarında kaza yaptı. A4 otobanında sabaha karşı meydana gelen kazada otobüs bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, saatler süren çalışma sonucu otobüste sıkışan yolcuları çıkarmayı başardı. 8'i ağır olmak üzere yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüsün Polonya'nın Poznan şehrinden Ukrayna'nın Herson kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulanlar çevre illerde bulunan misafirhanelere yerleştirilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Yapılan ilk muayenelerinde her iki otobüs şoföründe alkole rastlanmazken, şoförlerden biri ağır yaralılar arasında bulunuyor. - VARŞOVA

Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı
Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:16:33. #1.14#
title