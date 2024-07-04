UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi iddiası gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, 2 maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." - ANKARA