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UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, 2 maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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