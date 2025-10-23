Haberler

Türkiye ve Umman arasında 16 belge imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 16 belge imzalandı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said huzurunda düzenlenen törende, iki ülke arasında toplam 16 belge imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman temaslarını sürdürüyor. Başkent Maskat'taki Al Alam Sarayı'nda Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in başkanlık ettiği heyetlerarası toplantının ardından imza töreni düzenlendi. Törende iki ülke arasında "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" dahil 16 belge imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katılarak, ülkeye dönmesi bekleniyor. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
