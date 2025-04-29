Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu

ÜÇ Deniz Girişimi'nin 10'uncu Zirvesi'nde Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı 'Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu. Stratejik ortaklıkla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Üç Deniz Girişimi Stratejik Ortaklığı ülkemize hayırlı olsun. Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri ile Avrupa'nın küresel pazarlara erişimini genişletecektir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Türkiye'yi temsilen katıldığı ve Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Üç Deniz Girişimi'nin 10'uncu Zirvesi'nde; Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı 'Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu.

Stratejik ortaklıkla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Dünya standartlarındaki altyapımız ve genişleyen yüksek hızlı tren ve otoyol ağımızla, kıtaların kesişim noktasında bir lojistik gücüz. Türkiye, Üç Deniz Girişimi ülkeleriyle birlikte bağlantısallığı artırılmış daha müreffeh bir bölge inşa etmeye hazırdır. Üç Deniz Girişimi Stratejik Ortaklığı ülkemize hayırlı olsun. Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri ile Avrupa'nın küresel pazarlara erişimini genişletecektir. Orta Koridor; Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya üzerinden Asya ile Avrupa arasında güvenli, verimli ve jeopolitik açıdan istikrarlı bir alternatif sunmaktadır. Kalkınma Yolu projesi ise Basra Körfezi'nden Irak ve Türkiye üzeri Avrupa'ya uzanan bir kuzey-güney hattı oluşturmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, üzerinden Hazar Deniz'i bağlantılı ulaştırma koridoru geçen ve Basra Körfezi ile koridor bağlantısı projesi yürüten Türkiye'nin stratejik ortaklığı, Basra ve Hazar erişiminde Üç Deniz Girişimi'ne sunacağı bütüncül koridor yönetimi ile girişimi beş deniz stratejik ortaklığı seviyesine taşımaktadır" ifadelerini kullandı.